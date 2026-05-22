Terremoto Savino ad Hilti | Serve confronto con tutti gli attori della filiera costruzioni

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di una grande azienda specializzata in edilizia ha sottolineato la necessità di un dialogo tra tutti gli attori del settore delle costruzioni a seguito del recente terremoto. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di come migliorare le pratiche e la sicurezza nelle attività di costruzione. L’obiettivo è coinvolgere tutti gli operatori del settore per affrontare le sfide legate alla prevenzione e alla ricostruzione, con l’intento di rendere più efficiente e sicuro il comparto edilizio.

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Milano, 22 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo un'ambizione molto importante: vogliamo rendere il mondo delle costruzioni un mondo migliore. Siamo consapevoli che non possiamo farlo da soli: dobbiamo confrontarci e dialogare con tutti gli attori della filiera – ricerca, progettazione e costruzione. Quindi siamo molto contenti di avere oggi la XII edizione della Seismic, e lo dico sia con orgoglio, ma anche con un po' di senso di responsabilità, perché per noi è molto rilevante questo momento di confronto nel percorso che vogliamo fare per rendere migliore il settore delle costruzioni e quindi anche il nostro Paese”. Ad affermarlo Alessandro Savino,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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