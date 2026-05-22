Terremoto Savino ad Hilti | Serve confronto con tutti gli attori della filiera costruzioni

Un rappresentante di una grande azienda specializzata in edilizia ha sottolineato la necessità di un dialogo tra tutti gli attori del settore delle costruzioni a seguito del recente terremoto. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di come migliorare le pratiche e la sicurezza nelle attività di costruzione. L’obiettivo è coinvolgere tutti gli operatori del settore per affrontare le sfide legate alla prevenzione e alla ricostruzione, con l’intento di rendere più efficiente e sicuro il comparto edilizio.

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