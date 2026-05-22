Terremoto Savino ad Hilti | Serve confronto con tutti gli attori della filiera costruzioni
Un rappresentante di una grande azienda specializzata in edilizia ha sottolineato la necessità di un dialogo tra tutti gli attori del settore delle costruzioni a seguito del recente terremoto. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di come migliorare le pratiche e la sicurezza nelle attività di costruzione. L’obiettivo è coinvolgere tutti gli operatori del settore per affrontare le sfide legate alla prevenzione e alla ricostruzione, con l’intento di rendere più efficiente e sicuro il comparto edilizio.
Milano, 22 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo un'ambizione molto importante: vogliamo rendere il mondo delle costruzioni un mondo migliore. Siamo consapevoli che non possiamo farlo da soli: dobbiamo confrontarci e dialogare con tutti gli attori della filiera – ricerca, progettazione e costruzione. Quindi siamo molto contenti di avere oggi la XII edizione della Seismic, e lo dico sia con orgoglio, ma anche con un po' di senso di responsabilità, perché per noi è molto rilevante questo momento di confronto nel percorso che vogliamo fare per rendere migliore il settore delle costruzioni e quindi anche il nostro Paese”. Ad affermarlo Alessandro Savino,... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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