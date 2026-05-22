All’alba, un terremoto ha scosso diverse zone del paese, causando lo sgombero di alcuni edifici e lo sfollamento di numerose persone. Le scosse hanno avuto una durata breve ma intensa, portando a una situazione di emergenza nelle aree interessate. Non si registrano vittime o feriti gravi al momento, mentre le autorità stanno valutando i danni e le eventuali misure di sicurezza da adottare. La popolazione è rimasta svegliata nel tentativo di verificare eventuali danni alle proprie abitazioni.

L’alba era appena accennata quando la terra ha tremato, strappando bruscamente le persone al sonno e trasformando la quiete della casa in un momento di pura apprensione. Un sussulto violento, durato pochi interminabili secondi, che ha fatto oscillare i mobili, tintinnare i vetri e sussultare i cuori di chi, in quel momento, ha potuto solo cercare un riparo sicuro. Una volta cessato il movimento, il silenzio è stato sostituito dal rumore dei passi frettolosi per le scale e dalle voci preoccupate dei vicini che si raggruppavano in strada, ancora in pigiama, cercando conferme e conforto reciproco negli sguardi degli altri. Per molti la paura si... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, persone sfollate e edifici sgomberati

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TERREMOTO IN ITALIA: TREMANO GLI EDIFICI. PAURA PER LA SCOSSA NETTAMENTE AVVERTITA. ECCO I DATI

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