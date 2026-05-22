Un rappresentante di un'associazione di professionisti ha commentato che le recenti direttive sugli appalti non affrontano direttamente il tema del rischio sismico, a differenza di quanto avviene per altre questioni come l’efficientamento energetico. La questione del rischio sismico, quindi, non è ancora stata oggetto di una normativa dedicata all’interno delle normative attuali sugli appalti pubblici. Questa mancanza potrebbe influire sulla gestione delle opere in zone a rischio sismico elevato.

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - “Le direttive sugli appalti non si sono mai occupate direttamente del problema del rischio sismico, che non è oggetto di una direttiva specifica come invece è stato per i problemi di efficientamento energetico. Ci aspettiamo che nelle nuove direttive ci siano indicazioni attinenti al profilo della professionalità adeguata a fronteggiare situazioni di questo genere”. Ad affermarlo Claudio Galtieri, presidente del Comitato tecnico scientifico di AssoRup, durante la XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera. Si tratta dell'appuntamento chiave nel panorama italiano sul tema della sicurezza sismica, nonché di un momento di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terremoto, Galtieri (AssoRup): "Nuove direttive si occupino di rischio sismico"

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