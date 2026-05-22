Terremoto Galtieri AssoRup | Nuove direttive si occupino di rischio sismico

Un rappresentante di un'associazione di professionisti ha affermato che le recenti direttive riguardanti gli appalti non affrontano direttamente il questione del rischio sismico. Ha spiegato che, a differenza delle norme sull’efficientamento energetico, non esiste una normativa specifica dedicata alla prevenzione dei danni causati dai terremoti. La dichiarazione è stata rilasciata in merito alle recenti discussioni sulle misure di sicurezza e sulle politiche di prevenzione sismica nei progetti di costruzione pubblici e privati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - “Le direttive sugli appalti non si sono mai occupate direttamente del problema del rischio sismico, che non è oggetto di una direttiva specifica come invece è stato per i problemi di efficientamento energetico. Ci aspettiamo che nelle nuove direttive ci siano indicazioni attinenti al profilo della professionalità adeguata a fronteggiare situazioni di questo genere”. Ad affermarlo Claudio Galtieri, presidente del Comitato tecnico scientifico di AssoRup, durante la XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera. Si tratta dell'appuntamento chiave nel panorama italiano sul tema della sicurezza sismica, nonché di un momento di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terremoto, Galtieri (AssoRup): "Nuove direttive si occupino di rischio sismico" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Galtieri (AssoRup): "Rischio sismico escluso da direttive”“Il rischio sismico non è oggetto delle direttive sugli appalti né di altre direttive specifiche, come invece è per l’efficientamento energetico. Galtieri (AssoRup): Rischio sismico escluso da direttiveIl rischio sismico non è oggetto delle direttive sugli appalti né di altre direttive specifiche, come invece è per l’efficientamento energetico. Ci aspettiamo che quelle nuove forniscano indicazioni ... quotidiano.net Terremoto Campi Flegrei/ Divieto di nuove costruzioni a Pozzuoli, Bacoli e alcune zone di NapoliA seguito delle continue scosse di terremoto Campi Flegrei, il consiglio regionale della Campania ha stabilito il divieto di nuove costruzioni A causa delle continue scosse di terremoto Campi Flegrei ... ilsussidiario.net