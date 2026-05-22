Terremoto Campi Flegrei il Sindaco di Bacoli | Ricevute oltre 50 segnalazioni dai cittadini

Da napolipiu.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il terremoto che ha colpito i Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli ha dichiarato di aver ricevuto più di 50 segnalazioni da parte dei residenti. Le comunicazioni riguardano danni alle strutture e sensazioni di scuotimento. Finora non ci sono notizie di feriti o problemi gravi segnalati dalle autorità locali. La zona è sotto osservazione e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni e eventuali interventi di emergenza.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Questa mattina, intorno alle 5:50, una scossa di magnitudo 4.4 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Il terremoto, con epicentro in mare e una profondità di 3 chilometri, è stato percepito con particolare intensità lungo la costa. Le scuole situate nella zona rossa sono state chiuse in via precauzionale per consentire i necessari controlli di sicurezza. Il sisma è stato uno dei più forti e avvertiti degli ultimi anni, generando preoccupazione tra i residenti, che hanno immediatamente iniziato a segnalare disagi alle autorità locali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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