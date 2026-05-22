Terracina istallate le barriere galleggianti contro i rifiuti nei canali

A Terracina sono state posizionate delle barriere galleggianti nei canali Fiume Portatore e Diversivo Linea. Questa operazione fa parte di un progetto sperimentale avviato dalla Provincia di Latina, con l’obiettivo di contenere i rifiuti che si accumulano nelle acque. Le barriere sono state installate nel corso delle ultime settimane, segnando l’inizio della fase operativa del progetto. L’intervento si svolge nel rispetto delle procedure previste e senza coinvolgere altre aree della città.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Entra nella fase operativa a Terracina il progetto sperimentale della Provincia di Latina per l’installazione di barriere galleggianti nei canali Fiume Portatore e Diversivo Linea. L’obiettivo è intercettare i rifiuti trasportati dalla corrente prima che possano raggiungere il mare, contribuendo alla tutela delle acque interne e del litorale pontino. Dopo le attività preliminari e la consegna dei materiali avvenuta nei primi giorni di marzo, sono iniziate le operazioni di posa delle strutture. Investimento da oltre 188mila euro. L’intervento è stato approvato con determinazione dirigenziale del settore Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile e prevede un investimento complessivo di 188. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Terracina, istallate le barriere galleggianti contro i rifiuti nei canali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rifiuti smaltiti illecitamente nei canali esterni: nei guai un'azienda a Capaccio, il sequestroImportante operazione finalizzata a contrastare l’illecito smaltimento di rifiuti da parte del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum, dal... L’IC Milani di Terracina abbatte le barriere del silenzio con il “Progetto Aurora”“Immaginate un bambino che non sa come chiedere dov’è il bagno, o uno studente che vorrebbe raccontare la gioia di una gita ma resta in silenzio...