Terracina barriere nei canali per fermare i rifiuti prima del mare

La Provincia di Latina ha annunciato l'avvio della fase operativa di un progetto sperimentale volto a installare barriere galleggianti nei canali principali di Terracina. Le barriere sono posizionate nel Fiume Portatore e nel Diversivo Linea, con l'obiettivo di intercettare i rifiuti prima che raggiungano il mare. L'intervento mira a ridurre l’accumulo di materiali nelle acque e coinvolge l’attivazione di dispositivi temporanei nei canali cittadini. La sperimentazione si inserisce tra le iniziative di gestione dei rifiuti nelle acque interne.

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Terracina, 22 maggio 2026 – La Provincia di Latina comunica l’avvio della fase operativa del progetto sperimentale per l’installazione delle barriere galleggianti destinate alla raccolta dei rifiuti nei canali principali Fiume Portatore e Diversivo Linea, nel territorio del Comune di Terracina. Dopo le attività preliminari e la consegna dei materiali avvenuta nei primi giorni di marzo, sono iniziate le operazioni di installazione delle strutture, che rappresentano un intervento concreto e innovativo per la tutela ambientale e la salvaguardia delle acque interne e marine. L’intervento, approvato con determinazione dirigenziale del Settore Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile, prevede un investimento complessivo pari a 188. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Terracina al via linstallazione delle barriere galleggianti per fermare i rifiuti nei canali Sullo stesso argomento Terracina, istallate le barriere galleggianti contro i rifiuti nei canaliABBONATI A DAYITALIANEWS Entra nella fase operativa a Terracina il progetto sperimentale della Provincia di Latina per l’installazione di barriere... Reflui bufalini nella Piana del Sele, Paestum Energia Futura: “Fermare gli scarichi abusivi nei canali”Tempo di lettura: 3 minutiA pochi giorni dal maxi sequestro di una discarica abusiva di 12.