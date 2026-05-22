Terni ritirata in Commissione la delibera sull’esternalizzazione di due asili nido | bando in stand-by
Nella mattinata di giovedì 21 settembre, la terza Commissione consiliare del Comune di Terni ha deciso di ritirare la proposta di delibera riguardante l’esternalizzazione di due asili nido, ovvero “Peter Pan” e quello di via Cadore. La discussione sulla questione non si è svolta, poiché la delibera è stata messa in stand-by e non è stata portata all’esame dei membri della commissione. La decisione di ritirare la proposta è avvenuta prima di eventuali approfondimenti o votazioni.
Non si è discussa nella mattinata di giovedì 21 settembre in terza Commissione consiliare del Comune di Terni la proposta di delibera sull’affidamento in concessione della gestione degli asili nido “Peter Pan” e aziendale di via Cadore. Da parte dell’amministrazione comunale è infatti arrivata la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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