Ternana non si tratta solo di calcio | si è rotto qualcosa di più profondo nel tessuto cittadino
Recentemente, a Terni si è intensificata una divisione nella percezione della squadra di calcio locale. La Ternana Calcio, che per molti anni aveva rappresentato un elemento di coesione tra i cittadini, ora diventa al centro di tensioni e fratture. La questione riguarda non solo gli aspetti sportivi, ma anche come il club venga vissuto come simbolo di appartenenza e identità cittadina. Le discussioni si sono fatte più accese, riflettendo divisioni più profonde che attraversano la comunità.
L’ultima operazione di divisione della città riguarda la Ternana Calcio. Ci vogliono spaccati su tutto, su ogni tema e adesso il bersaglio torna ad essere il calcio, l’unica cosa che per generazioni aveva rappresentato un punto d’unione autentico per Terni.Ci vogliono gli uni contro gli altri. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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