Terna e la demolizione dell' elettrodotto di Vellezzo e Certosa | lavori al via da giugno

A partire da giugno, i lavori di Terna interesseranno due comuni della provincia di Pavia per la modifica di una linea elettrica. L’azienda procederà alla rimozione di circa 6 chilometri di elettrodotto aereo e alla demolizione di 28 sostegni lungo il tratto che collega Garlasco e Tavazzano. Le operazioni riguarderanno in particolare le aree di Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia, con l’obiettivo di delocalizzare la linea elettrica che attraversa i centri abitati.

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Pavia, 22 maggio 2026 - Nel mese di giugno Terna avvierà i lavori nei comuni di Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia, per delocalizzare il tratto della linea Garlasco - Tavazzano, che attraversa i due centri abitati, consentendo la demolizione di 6 chilometri di elettrodotto aereo e 28 sostegni. Il nuovo tracciato, frutto di uno specifico protocollo di intesa con le amministrazioni locali per la realizzazione dell'elettrodotto Trino-Lacchiarella, si svilupperà per oltre 4 chilometri evitando l’interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico. Le fasi di lavoro. I lavori si svolgeranno in due fasi: la prima prevede la realizzazione della nuova linea entro la fine dell’anno; la seconda riguarderà le demolizioni, che si concluderanno entro il primo semestre del 2027. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terna e la demolizione dell'elettrodotto di Vellezzo e Certosa: lavori al via da giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elettrodotto Terna, Mastella: “Niente trionfalismi”Il sindaco di Benevento invita alla cautela: il nuovo tracciato dell’elettrodotto Terna incrocia la Via Appia UNESCO, creando criticità... Elettrodotto Terna, raccolta firme: posizione unitaria Irpinia-SannioTempo di lettura: 3 minutiSi è svolta presso la Casa Comunale di Montefusco la riunione informativa ed operativa promossa dall’Amministrazione... Terna e la demolizione dell'elettrodotto di Vellezzo e Certosa: lavori al via da giugnoIl nuovo tracciato eviterà le aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico: l’opera fa parte del più ampio piano di riassetto della rete elettrica del pavese ... ilgiorno.it Terna, al via lavori per nuovo tracciato elettrodotto Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia(Teleborsa) - Terna avvierà a giugno i lavori nei comuni di Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia, per delocalizzare il tratto della linea Garlasco – Tavazzano, che attraversa i due centri abitati, cons ... finanza.repubblica.it