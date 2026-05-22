Teramo nasce la Fondazione Cartica | nuova rete per la cultura

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Teramo è stata costituita la Fondazione Cartica, un nuovo ente dedicato alla promozione culturale. La creazione della fondazione solleva domande sulla futura gestione della Coppa Interamnia, evento sportivo e culturale di rilievo in città. Nel frattempo, sono stati annunciati alcuni spettacoli teatrali che si terranno a giugno nel Parco Fluviale, con dettagli ancora da definire. La fondazione mira a rafforzare le attività culturali locali e a coinvolgere la comunità attraverso vari eventi e iniziative.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione della Coppa Interamnia con la nuova Fondazione? Quali eventi teatrali sono previsti per giugno nel Parco Fluviale? Perché la comunicazione del progetto è stata criticata dagli addetti ai lavori? Come farà la Fondazione a includere le piccole realtà locali??? In Breve Progetto basato sui tre pilastri Cultura, Arti e Comunità per il territorio. Integrazione della Coppa Interamnia nel nuovo perimetro operativo della Fondazione. Appuntamenti teatrali previs . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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