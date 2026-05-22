La Tenuta Santa Maria, situata nella regione della Valpolicella, appartiene a Gaetano Bertani. L’azienda combina le tradizioni storiche della zona con pratiche vitivinicole moderne. La sua produzione si inserisce in un territorio noto per i vitigni autoctoni e i metodi di coltivazione che si tramandano da generazioni. La tenuta si estende su terreni che sono stati coltivati a vigneto per molti decenni. La gestione della produzione si basa su tecniche che rispettano le caratteristiche del territorio.

Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani è una realtà che tiene insieme il peso della storia e una visione contemporanea della viticoltura. Da una parte la Valpolicella Classica, dall’altra la Val d’Illasi e il Soave: territori vicini solo sulla carta, diversi per clima, suoli e carattere, ma legati da una stessa idea di eleganza. La famiglia Bertani, nome che attraversa la storia dell’enologia veronese, è stata tra i protagonisti della definizione moderna dell’Amarone. Oggi Giovanni e Guglielmo Bertani portano avanti quel percorso lavorando su precisione, sostenibilità e valorizzazione dei vitigni autoctoni. Corvina, Corvinone, Rondinella e Oseleta restano il cuore identitario della produzione in Valpolicella, mentre Garganega, Chardonnay e Merlot trovano spazio nei vigneti della Val d’Illasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tenuta Santa Maria, la storia della Valpolicella

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