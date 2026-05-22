Tentato stupro a Milano i residenti | Situazione di totale degrado segnaliamo da otto anni
L'inviato di "Mattino Cinque" Marcello Piazzano è nella stazione di Lampugnano a Milano dove mercoledì 20 maggio, nel primo pomeriggio, un 26enne originario della Nigeria è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di violenza sessuale su una donna. Una situazione di degrado nota a tutti raccontano alcuni residenti: "Segnaliamo da otto anni"., "Una stazione totalmente da rifare, oltre alla violenza sulle donne qui girano persone con problemi psichiatrici e con coltelli in mano. Non lontano c'è una scuola e molti di questi ragazzi minorenni passano da qui per arrivare a casa. Io non entro mai in questa stazione, segnalo e basta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Milano, tentato stupro vicino a Corso Como dopo la discoteca Hollywood. Alle 5 del mattino di un mese fa, nei pressi di Largo La Foppa, una ragazza è stata aggredita da due fratelli di origine ucraina. I due si sono avvicinati con la scusa di chiedere una sig facebook
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