L'inviato di "Mattino Cinque" Marcello Piazzano è nella stazione di Lampugnano a Milano dove mercoledì 20 maggio, nel primo pomeriggio, un 26enne originario della Nigeria è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di violenza sessuale su una donna. Una situazione di degrado nota a tutti raccontano alcuni residenti: "Segnaliamo da otto anni"., "Una stazione totalmente da rifare, oltre alla violenza sulle donne qui girano persone con problemi psichiatrici e con coltelli in mano. Non lontano c'è una scuola e molti di questi ragazzi minorenni passano da qui per arrivare a casa. Io non entro mai in questa stazione, segnalo e basta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tentato stupro a Milano, i residenti: "Situazione di totale degrado, segnaliamo da otto anni"

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