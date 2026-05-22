Tentato scippo sfocia in incidente sulla via Prenestina un arresto e due in fuga
Giovedì intorno alle 13:00, lungo la via Prenestina tra Zagarolo e Palestrina, nei pressi di un supermercato, un tentativo di furto si è concluso con un grave incidente stradale. Durante l'episodio, un uomo è stato arrestato mentre altri due sono riusciti a fuggire. I dettagli sull'incidente e le conseguenze per le persone coinvolte non sono ancora stati resi noti. La polizia sta indagando sui fatti e sulle circostanze che hanno portato allo scontro.
Poco dopo le 13:00 di giovedì, un tentativo di furto lungo la via Prenestina – nel tratto compreso tra Zagarolo e Palestrina, nei pressi del supermercato Oasi – è degenerato in un grave incidente stradale.Secondo le ricostruzioni di alcuni testimoni, tre uomini avrebbero tentato di scippare una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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