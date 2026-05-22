Tentato furto nel capanno della Pro Loco porta forzata con un cacciavite | denunciato un uomo

Da ravennatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Marina di Ravenna hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni, di origini straniere, accusato di aver tentato di rubare nel capanno della Pro Loco. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe forzato la porta con un cacciavite per entrare. È stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. L’intervento dei militari ha portato alla sua identificazione e alle successive azioni legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I Carabinieri della stazione di Marina di Ravenna hanno denunciato in stato di libertà un quarantenne di origini straniere, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere.I militari, a seguito di una denuncia sporta dalla Pro Loco di Punta Marina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Nel marsupio aveva un cacciavite lungo 25 centimetri: uomo con precedenti denunciato dai CarabinieriI carabinieri della compagnia di Lugo hanno rafforzato i controlli sul territorio, concentrando le operazioni nelle ore del pomeriggio, in...

Un 8 marzo lungo una settimana: proseguono le attività a cura della Pro Loco “Porta del Salento”Infatti, la festa prevista questa mattina in Piazza Carducci è stata limitata a causa della pioggia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web