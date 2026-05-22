Tentato furto nel capanno della Pro Loco porta forzata con un cacciavite | denunciato un uomo

I Carabinieri di Marina di Ravenna hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni, di origini straniere, accusato di aver tentato di rubare nel capanno della Pro Loco. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe forzato la porta con un cacciavite per entrare. È stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. L’intervento dei militari ha portato alla sua identificazione e alle successive azioni legali.

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