Un tentativo di furto in un’autovettura è stato sventato grazie alla prontezza di un testimone. La vittima ha sorpreso un uomo mentre cercava di rubare nel portafogli lasciato in auto, che era stata appena parcheggiata. Prima che potesse allontanarsi, il proprietario ha scattato una fotografia dell’autore del gesto con il cellulare. La scena è stata poi segnalata alle autorità, che stanno proseguendo con le indagini sulla base delle immagini raccolte.

Lo ha sorpreso mentre frugava nel portafogli appena preso dalla sua auto parcheggiata e, prima che riuscisse a fuggire, è riuscito anche a fotografarlo con il cellulare. Grazie alla prontezza della vittima, i carabinieri sono così risaliti all’identità del presunto ladro: un 54enne residente a Reggio, denunciato con l’accusa di tentato furto aggravato. L’episodio è avvenuto la sera di lunedì scorso in via Guadiana, a Cella, intorno alle 20. Un giovane residente a Cadelbosco Sopra, uscendo dal posto di lavoro, ha notato un uomo seduto all’interno della propria vettura in sosta. Secondo quanto ricostruito dai militari, il malvivente stava rovistando nel portafogli appena sottratto dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tenta il furto in un’autovettura. Incastrato dalla foto della vittima

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Multi SubThey Used Her to Carry Their Baby—Then Killed Her for the Truth

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