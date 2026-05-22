Tennis | la tennista fanese ha giocato la finale al torneo di Parma scalando ancora le classifiche Federica Urgesi | Pronta per un grande slam

La tennista fanese, nata nel 2005, ha disputato la finale al torneo di Parma, confermando la sua presenza in una seconda finale consecutiva in un torneo WTA 125. La giocatrice ha continuato a scalare le classifiche e ha dichiarato di essere pronta per affrontare un grande slam. La finale si è svolta con una coppia diversa rispetto alla precedente, ma il risultato è rimasto invariato, consolidando così la sua posizione nel circuito professionistico.

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