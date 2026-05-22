Tennis | la tennista fanese ha giocato la finale al torneo di Parma scalando ancora le classifiche Federica Urgesi | Pronta per un grande slam
La tennista fanese, nata nel 2005, ha disputato la finale al torneo di Parma, confermando la sua presenza in una seconda finale consecutiva in un torneo WTA 125. La giocatrice ha continuato a scalare le classifiche e ha dichiarato di essere pronta per affrontare un grande slam. La finale si è svolta con una coppia diversa rispetto alla precedente, ma il risultato è rimasto invariato, consolidando così la sua posizione nel circuito professionistico.
Cambia la coppia ma non il risultato. Al Parma Ladies Open la tennista fanese 2005 Federica Urgesi ha raggiunto la seconda finale consecutiva in un torneo WTA 125, secondo livello professionistico di tennis femminile. A ottobre, in coppia con la veronese classe 2000 Aurora Zantedeschi, aveva perso al tie break la finale degli Internazionali di Calabria, dopo essersi aggiudicata il primo set e aver perso il secondo. A Parma è stata invece affiancata dalla riminese 2003 Marta Lombardini ed è stata battuta ancora una volta in finale, questa volta in due set dalle terze teste di serie del circuito, che si sono aggiudicate 115 mila dollari. Per la Urgesi tante posizioni guadagnate nel ranking, ora è 240°, e un futuro che promette bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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