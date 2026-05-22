Tennis giorno sette all' Open Crown di Dolo
Oggi si svolge il settimo giorno dell’Open Crown al Tennis Club Dolo, un torneo maschile con un montepremi di 10.000 euro. La competizione vede in campo 146 giocatori provenienti da almeno sei regioni diverse. La giornata si svolge con diverse partite che coinvolgono atleti di vari livelli, continuando a offrire un momento di confronto tra tennisti di diverse provenienze. La manifestazione prosegue nel rispetto del programma stabilito, con l’obiettivo di portare avanti le sfide previste.
Giorno 7 dell’Open Crown al Tennis Club Dolo, competizione maschile con montepremi da 10mila euro, che racchiude 146 giocatori provenienti da almeno 6 regioni. La kermesse è diretta da Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaore.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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