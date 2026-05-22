Tende e tettoie del vicino | quando la vista è bloccata o il rischio è reale

Quando si parla di tende e tettoie installate dal vicino, si pone spesso il problema di come queste influenzino la visuale o possano rappresentare un rischio reale. La questione principale riguarda se tali strutture siano considerate costruzioni o semplici accessori, e come si possa stabilire la distanza legale da rispettare per evitare interventi di rimozione. La normativa prevede criteri specifici per la definizione e la distanza minima da rispettare, ma non sempre è facile applicarli senza approfondimenti tecnici o legali.

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