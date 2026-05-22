Tende e tettoie del vicino | quando la vista è bloccata o il rischio è reale
Quando si parla di tende e tettoie installate dal vicino, si pone spesso il problema di come queste influenzino la visuale o possano rappresentare un rischio reale. La questione principale riguarda se tali strutture siano considerate costruzioni o semplici accessori, e come si possa stabilire la distanza legale da rispettare per evitare interventi di rimozione. La normativa prevede criteri specifici per la definizione e la distanza minima da rispettare, ma non sempre è facile applicarli senza approfondimenti tecnici o legali.
? Punti chiave La tenda del vicino è una costruzione o un semplice accessorio?. Come si calcola la distanza legale per evitare la rimozione?. Perché una tettoia può diventare un rischio per la sicurezza?. Cosa dice il regolamento condominiale sulle strutture esterne installate?.? In Breve Distanza minima di 3 metri tra strutture fisse e balconi superiori secondo art. 907.. Sentenza 234312023 Cassazione distingue tende mobili da manufatti rigidi come pergotende.. Tribunale di Napoli sentenza 99742021 ordina rimozione per rischio accessi facilitati ladri.. Regolamento contrattuale condominiale può imporre divieti specifici superiori alle norme generali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Tecnologia in viaggio: quando la comodità diventa un rischio realeABBONATI A DAYITALIANEWS Viaggiare in Italia oggi è un’esperienza guidata da app: biglietti, mappe, pagamenti, check-in, prenotazioni.
Incendio a Venaria Reale: a fuoco tettoie in legno e minacciate le case, che vengono evacuate. Nube di fumoUn incendio è divampato nella notte di oggi, giovedì 30 aprile 2026, in via Castellamonte a Venaria Reale.
Mansarda - la terrazza ....e questa é la sfida piú difficile, credo. Le tettoie, l'ingabbiatura e le tende (che erano troppo basse e ormai ridotte malissimo) sono giá state eliminate. Il pavimento ritinteggiato grigio chiaro unito. Abbiamo ovviamente le nostre idee, ma facebook
Los Angeles, il blitz della polizia nel campus Ucla: in pochi minuti abbatte tende e tettoie e sgombera tutti. Le immagini dall'alto(LaPresse) La polizia ha preso il controllo del campus dell'Università della California di Los Angeles (Ucla), occupato da giorni da un sit-in di manifestanti pro-Palestina. Nelle immagini dall'alto ... video.corriere.it