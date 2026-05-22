Tende e tettoie del vicino | quando la vista è bloccata o il rischio è reale

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si parla di tende e tettoie installate dal vicino, si pone spesso il problema di come queste influenzino la visuale o possano rappresentare un rischio reale. La questione principale riguarda se tali strutture siano considerate costruzioni o semplici accessori, e come si possa stabilire la distanza legale da rispettare per evitare interventi di rimozione. La normativa prevede criteri specifici per la definizione e la distanza minima da rispettare, ma non sempre è facile applicarli senza approfondimenti tecnici o legali.

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? Punti chiave La tenda del vicino è una costruzione o un semplice accessorio?. Come si calcola la distanza legale per evitare la rimozione?. Perché una tettoia può diventare un rischio per la sicurezza?. Cosa dice il regolamento condominiale sulle strutture esterne installate?.? In Breve Distanza minima di 3 metri tra strutture fisse e balconi superiori secondo art. 907.. Sentenza 234312023 Cassazione distingue tende mobili da manufatti rigidi come pergotende.. Tribunale di Napoli sentenza 99742021 ordina rimozione per rischio accessi facilitati ladri.. Regolamento contrattuale condominiale può imporre divieti specifici superiori alle norme generali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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