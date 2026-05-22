Tempio di Giove Anas annuncia la riapertura estiva della galleria
L'ente responsabile delle strade ha comunicato che la galleria Tempio di Giove sarà riaperta al traffico durante i mesi estivi, da giugno a settembre. La riapertura riguarderà entrambe le canne della galleria, che saranno nuovamente percorribili in questo periodo. La decisione è stata presa per consentire un transito più agevole agli automobilisti durante le stagioni calde. La riapertura temporanea si inserisce in un piano di gestione delle chiusure stagionali di questa infrastruttura.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La Galleria Tempio di Giove tornerà percorribile nel periodo estivo, con la riapertura temporanea di entrambe le canne tra giugno e settembre. La comunicazione è arrivata da Anas nel corso dell’audizione in VI Commissione regionale, convocata dal presidente Cosmo Mitrano, alla presenza dei rappresentanti istituzionali del territorio. La misura è stata decisa in vista dell’aumento dei flussi di traffico previsti durante l’estate, periodo particolarmente delicato per la viabilità lungo il litorale pontino. A settembre nuova fase dei lavori. Durante l’audizione, l’ingegner Marco Moladori, responsabile della Struttura Territoriale Lazio di Anas, ha spiegato che a giugno si concluderanno i lavori sulla prima canna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Galleria Tempio di Giove, riapertura per l’estate. Poi la ripresa dei lavori
Raccordo, Anas sospende il cantiere della galleria: prevista riapertura e orari. Pasqua: le giornate da bollino rosso in UmbriaPer favorire gli spostamenti la circolazione dei mezzi pesanti sarà limitata dal 3 aprile al 7.
ANAS ANNUNCIA LA RIAPERTURA DELLA GALLERIA DI TERRACINA TEMPIO DI GIOVE – STRADA STATALE APPIA DA GIUGNO A SETTEMBRE facebook
Galleria Tempio di Giove, riapertura estiva da giugno a settembre: l’annuncio di AnasAnas ha annunciato in Commissione regionale la riapertura temporanea della Galleria Tempio di Giove da giugno a settembre, in vista dell’aumento del traffico estivo ... latinaquotidiano.it
GIONA HOLDING S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Galleria Tempio di Giove, riapertura estiva annunciata da Anas: doppio senso da giugno a settembreLa Galleria Tempio di Giove riaprirà completamente per il periodo estivo. L’annuncio è arrivato oggi nel corso della VI Commissione Regionale convocata dal presidente Cosmo Mitrano, durante l’audizion ... latinaoggi.eu