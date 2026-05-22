Tempio di Giove Anas annuncia la riapertura estiva della galleria

L'ente responsabile delle strade ha comunicato che la galleria Tempio di Giove sarà riaperta al traffico durante i mesi estivi, da giugno a settembre. La riapertura riguarderà entrambe le canne della galleria, che saranno nuovamente percorribili in questo periodo. La decisione è stata presa per consentire un transito più agevole agli automobilisti durante le stagioni calde. La riapertura temporanea si inserisce in un piano di gestione delle chiusure stagionali di questa infrastruttura.

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