Tempio Civico L’accordo sul recupero

Dopo sette anni di lavori e ponteggi ancora in corso, si registra un primo passo concreto per il recupero del Tempio Civico dell’Incoronata. L’accordo tra le autorità competenti e gli enti coinvolti riguarda le modalità di intervento e i tempi necessari per il completamento dei lavori. La ripresa delle operazioni di restauro segna una tappa importante nel processo di restauro di uno dei monumenti più rappresentativi della città, che ha visto prolungarsi i lavori di consolidamento e manutenzione nel corso degli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui