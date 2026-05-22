Tempio Civico L’accordo sul recupero
Dopo sette anni di lavori e ponteggi ancora in corso, si registra un primo passo concreto per il recupero del Tempio Civico dell’Incoronata. L’accordo tra le autorità competenti e gli enti coinvolti riguarda le modalità di intervento e i tempi necessari per il completamento dei lavori. La ripresa delle operazioni di restauro segna una tappa importante nel processo di restauro di uno dei monumenti più rappresentativi della città, che ha visto prolungarsi i lavori di consolidamento e manutenzione nel corso degli anni.
Dopo sette anni di ponteggi nel Tempio Civico dell’Incoronata, arriva il primo passo concreto verso la restituzione completa di uno dei simboli della città. Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio hanno sottoscritto un accordo quinquennale sulla conservazione, il restauro e la valorizzazione del santuario rinascimentale. L’intesa, approvata dalla giunta comunale, punta a costruire un programma condiviso di interventi per affrontare le criticità conservative che interessano il complesso monumentale progettato da Giovanni Battaggio. Le problematiche riguardano in particolare coperture, serramenti e superfici decorate interne, oltre alcune situazioni che richiedono interventi urgenti di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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