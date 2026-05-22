telese focus sul futuro della professione infermieristica

Il prossimo 27 maggio alle 18, presso la sede della Fondazione Romano a Telese, si terrà un incontro con la dottoressa Anna Maria Iannicelli. L’evento vedrà un confronto tra professionisti del settore sanitario, focalizzato sulle competenze, l’empatia e le innovazioni in ambito infermieristico. La discussione si concentrerà sulle sfide e le opportunità che attendono la professione infermieristica in futuro, senza commenti o analisi aggiuntive.

Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la propria sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, ospiterà l’incontro dal titolo “Formare per curare. Competenze, empatia e innovazione nella professione infermieristica”. Introdurrà l’evento il prof. Felice Casucci, presidente della Fondazione Gerardino Romano; parteciperà la dott.ssa Anna Maria Iannicelli, Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti del Corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. La professione infermieristica tra nuove competenze, innovazione tecnologica e centralità della relazione umana. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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