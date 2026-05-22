Telemedicina generazioni a confronto | dibattito a Roccapiemonte

Martedì 26 maggio alle 10 si terrà presso l’aula magna del Polo liceale Bonaventura Rescigno di Roccapiemonte un convegno dedicato alla telemedicina. L’evento si concentrerà sul confronto tra le diverse generazioni riguardo all’utilizzo e alla percezione di questa tecnologia sanitaria. La discussione coinvolgerà esperti e studenti, offrendo l’opportunità di analizzare le modalità con cui le nuove pratiche mediche digitali vengono recepite e adottate nelle diverse fasce di età.

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Si svolgerà martedì 26 maggio, alle ore 10, presso l’aula magna del Polo liceale Bonaventura Rescigno di Roccapiemonte, in via Viviano 3, il convegno dal titolo “La Telemedicina. Dalla borsa di cui alla Intelligenza artificiale: tre generazioni a confronto”. La tavola rotonda è stata organizzata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Generazioni a confronto, le esperienze personaliAbbiamo intervistato due cittadini italiani cresciuti, l’una negli anni ’80, l’altro negli anni 2000, per confrontare le loro esperienze e le loro... C'è vita oltre il lavoro: generazioni a confrontoIl mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione profonda, che non riguarda solo le forme contrattuali o l’organizzazione del tempo, ma... Telemedicina, generazioni a confronto: dibattito a RoccapiemonteIl 26 maggio il Polo Liceale Bonaventura Rescigno ospita un incontro sull’evoluzione della sanità digitale, dalla borsa di cuoio alla Intelligenza artificiale ... salernotoday.it Esperti della Neurologia di Foligno e Salerno a confrontoLa Neurologia dell'ospedale di Foligno dell'azienda Usl Umbria 2 si conferma un polo avanzato di applicazione della telemedicina nella diagnosi e nel trattamento dell'ictus cerebrale nelle aree ... ansa.it