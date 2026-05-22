Teatro nuovo look per cameroni e servizi igienici
Al teatro Vittorio Emanuele sono stati programmati lavori di ristrutturazione per i cameroni e i servizi igienici. Il Comune ha recentemente approvato lo sblocco dei fondi necessari per realizzare questi interventi. I lavori riguarderanno principalmente il miglioramento degli spazi destinati al personale e alle funzioni di servizio, con l’obiettivo di rinnovare l’aspetto e la funzionalità delle aree interessate. L’intervento mira a rendere più confortevoli e funzionali gli ambienti del teatro.
Nuovo look per i cameroni e dei servizi igienici del teatro Vittorio Emanuele. Il Comune ha infatti sbloccato i fondi necessari a portare avanti i due interventi. Sul piatto 121mila euro dopo il via libera del commissario straordinario del Comune Piero Mattei, più volte sollecitato dallo stesso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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