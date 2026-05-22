Teatro di Roma ’26 27 | 90 titoli riapre il Valle e Capitale Danza

La stagione teatrale 20262027 nel territorio di Roma prevede un programma con circa 90 titoli diversi. Tra le novità ci sono la riapertura del teatro Valle e la presenza di “Capitale Danza”, una rassegna dedicata alla danza. Il cartellone include spettacoli di vario genere e provenienti da diverse nazioni. La programmazione si sviluppa nel corso di più mesi, coinvolgendo diversi luoghi e compagnie teatrali. La stagione si propone di offrire un ricco ventaglio di proposte culturali alla città.

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Roma, 22 mag. (askanews) – Si preannuncia più ricca che mai la Stagione 20262027 del Teatro di Roma, che vedrà anche la riapertura del Valle che diventerà la “Casa della Drammaturgia”, con regie d’eccellenza, classici e ricerca contemporanea, e l’arrivo della prima edizione del festival “Capitale Danza”, a maggio 2027. Fra i nomi annunciati per la nuova stagione del Teatro Valle ci sono Francesco Piccolo che rievocherà la prima dei “Sei personaggi”, proprio nel luogo in cui tra scandalo e rivoluzione nacque il mito del teatro moderno, ci sarà Silvia Costa con “Memoria di ragazza” di Annie Ernaux, l’indagine sulla fragilità umana di Daria Deflorian con “Che dolore terribile è l’amore” di Han Kang, Alessandro Gassmann con “Stato contro Nolan” di Stefano Massini ed Emma Dante con il suo “Studio sui sei personaggi in cerca d’autore”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Riapre a Roma lo storico Teatro Valle. Presentata la nuova stagionePresentata la nuova stagione del Teatro di Roma che dal prossimo autunno si arricchisce e impreziosisce con la riapertura del Teatro Valle. Roma, Teatro Valle riapre dopo 15 anni: spettacoli, date e programma della nuova stagioneRoma, 21 maggio 2026 – Il Teatro Valle di Roma riapre al pubblico dopo oltre 15 anni e lo fa entrando da protagonista nella nuova stagione del Teatro... Nel corso della mattinata di ieri, è stata presentata al Teatro Argentina la programmazione della stagione 2026/2027 del Teatro di Roma. La nuova stagione sarà articolata nelle quattro sale e segnerà anche la riapertura del Teatro Valle. Info ow.ly/J3Fv x.com Teatro di Roma ’26/27: 90 titoli, riapre il Valle e Capitale DanzaRoma, 22 mag. (askanews) – Si preannuncia più ricca che mai la Stagione 2026/2027 del Teatro di Roma, che vedrà anche la riapertura del Valle che diventerà la Casa della Drammaturgia, con regie d’ec ... askanews.it Posti underrated a Venezia dove vedere arte reddit Il Teatro Valle riapre il 16 ottobre e diventa centro della drammaturgia contemporaneaLeggi su Sky TG24 l'articolo Il Teatro Valle riapre il 16 ottobre e diventa centro della drammaturgia contemporanea ... tg24.sky.it