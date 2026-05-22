Teatro di Roma ’26 27 | 90 titoli riapre il Valle e Capitale Danza
La stagione teatrale 20262027 nel territorio di Roma prevede un programma con circa 90 titoli diversi. Tra le novità ci sono la riapertura del teatro Valle e la presenza di “Capitale Danza”, una rassegna dedicata alla danza. Il cartellone include spettacoli di vario genere e provenienti da diverse nazioni. La programmazione si sviluppa nel corso di più mesi, coinvolgendo diversi luoghi e compagnie teatrali. La stagione si propone di offrire un ricco ventaglio di proposte culturali alla città.
Roma, 22 mag. (askanews) – Si preannuncia più ricca che mai la Stagione 20262027 del Teatro di Roma, che vedrà anche la riapertura del Valle che diventerà la “Casa della Drammaturgia”, con regie d’eccellenza, classici e ricerca contemporanea, e l’arrivo della prima edizione del festival “Capitale Danza”, a maggio 2027. Fra i nomi annunciati per la nuova stagione del Teatro Valle ci sono Francesco Piccolo che rievocherà la prima dei “Sei personaggi”, proprio nel luogo in cui tra scandalo e rivoluzione nacque il mito del teatro moderno, ci sarà Silvia Costa con “Memoria di ragazza” di Annie Ernaux, l’indagine sulla fragilità umana di Daria Deflorian con “Che dolore terribile è l’amore” di Han Kang, Alessandro Gassmann con “Stato contro Nolan” di Stefano Massini ed Emma Dante con il suo “Studio sui sei personaggi in cerca d’autore”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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