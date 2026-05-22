Il 25 maggio il teatro alla Scala di Milano ospiterà un concerto diretto dalla nuova direttrice francese, Marie Jacquot, che guiderà l’Orchestra Filarmonica per la prima volta. Durante la serata, il violino sarà suonato per la prima volta in questa sede dal musicista Antoine Tamestit, che si esibirà in un concerto con l’orchestra. La serata segna il debutto della direttrice e del violinista in un contesto di grande rilievo musicale.

Teatro alla Scala di Milano, il 25 maggio la direttrice francese Marie Jacquot guida per la prima volta l’Orchestra Filarmonica del teatro milanese. La Stagione Filarmonica prosegue lunedì 25 maggio alle ore 20 al Teatro alla Scala con l’atteso debutto della direttrice francese Marie Jacquot, che a trentacinque anni si è imposta all’attenzione internazionale grazie a un approccio interpretativo curioso quanto rigoroso e alla passione per la musica contemporanea. Con lei arriva per la prima volta alla Scala il violista Antoine Tamestit, interprete del concerto per viola e orchestra del compositore inglese William Walton, tra i primi a contribuire significativamente al repertorio per questo strumento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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