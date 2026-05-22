Taurianova innovativa | duplicati elettorali possibili al seggio e senza andare al Comune

A Taurianova, un nuovo sistema permette agli elettori di ottenere duplicati della tessera elettorale direttamente presso il seggio, senza dover fare visita agli uffici comunali. Questa novità, introdotta dagli uffici dell’ente, mira a semplificare le procedure per gli elettori, riducendo i tempi e gli spostamenti. La misura rappresenta un’innovazione rispetto alle modalità tradizionali di richiesta e ritiro dei duplicati, che di solito richiedevano la presenza presso gli uffici comunali.

Il Comune di Taurianova taglia nuovamente per primo il traguardo, e questa volta a beneficiare - di questa innovazione decisa dagli Uffici dell’Ente nel campo dei servizi - saranno gli elettori. Per venire incontro a loro, infatti, nei giorni di domenica e lunedì prossimi, negli oraricoincidenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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