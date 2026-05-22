Tassoni sceglie Napoli | la Cedrata diventa Il Giallo Napoletano

Da ildenaro.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli è stato presentato un nuovo progetto territoriale che combina elementi di cultura contemporanea, radici locali e una visione strategica. La manifestazione ha coinvolto diverse iniziative e momenti dedicati alla promozione di un prodotto, la Cedrata, che ora assume il nome di “Il Giallo Napoletano”. L’evento ha visto la partecipazione di vari rappresentanti del territorio e ha messo in luce l’intenzione di valorizzare le tradizioni attraverso proposte innovative.

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di Marco Milano Presentato a Napoli un progetto territoriale che unisce visione strategica, cultura contemporanea e radici condivise. “Tassoni”, infatti, ha aperto un nuovo capitolo della propria storia scegliendo il capoluogo partenopeo come città simbolo dell’evoluzione. E così uno dei progetti territoriali più rilevanti mai realizzati dal brand è stata indirizzata verso Napoli, considerata molto più che una città, è un simbolo collettivo, un linguaggio fatto di luce, contrasti e memoria condivisa. “Napule è mille culure”, con il colore giallo a svolgere il ruolo di protagonista, che più di tutti unisce e racconta l’identità della città. A Napoli il giallo del tufo, della luce nei vicoli, dell’energia che la attraversa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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