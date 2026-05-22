Tariffe comunali inique per le attività di trasloco | in arrivo modifiche all’attuale Regolamento
Questa mattina si è svolto un incontro a Palazzo di Città tra l’assessore alle Attività produttive e il dirigente comunale, con il presidente della Commissione Affari Generali, i membri delle commissioni e rappresentanti sindacali della Claai. La discussione ha riguardato le tariffe comunali applicate alle attività di trasloco, considerate da alcune parti inique. È previsto un intervento per modificare l’attuale regolamento che stabilisce le tariffe e le modalità di applicazione.
Questa mattina l’assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo e il dirigente Paolo Affatato hanno incontrato a Palazzo di Città il presidente Mino Di Chiara, gli altri componenti della Commissione Affari Generali e Commissione Attività Economiche e rappresentanze sindacali della Claai. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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