Tardivo il post su Israele | Silvetti silente tre anni

Dopo tre anni di silenzio, il post su Israele è stato pubblicato con ritardo. Nel frattempo, sia le forze di centrodestra che quelle di centrosinistra si sono astenute nel voto sulle mozioni presentate. La decisione ha coinvolto entrambe le coalizioni politiche, senza alcun intervento pubblico o commento ufficiale in merito alla questione. La posizione delle diverse forze politiche si è tradotta in un’assenza di adesione formale alle mozioni, che sono state depositate e discusse in Parlamento.

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Centrodestra e centrosinistra si astengono rispetto al voto delle rispettive mozioni e così sono i due documenti indirizzati al sindaco Silvetti sul tema di Gaza e Global Sumud Flotilla: "Non bastano più i post sui social, ora è il tempo che tutti si assumano degli impegni precisi, passando dalle parole ai fatti". L’Ordine del giorno presentato ieri da Francesco Rubini (Altra idea di città), consigliere di opposizione, ha messo in imbarazzo e inchiodato la maggioranza ad assumere una posizione precisa. Centrodestra che, dopo una riunione a porte chiuse in corso d’opera, è uscito deciso a non votare la mozione di Rubini e approvare la sua, diversa e, come ribadito da alcuni consiglieri di minoranza "annacquata e senza coraggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tardivo il post su Israele: Silvetti silente tre anni" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piantedosi: “In tre anni 101 interdittive nella ricostruzione post sisma 2016”ROMA – “Nell’ultimo triennio i gruppi interforze antimafia delle prefetture del Cratere hanno eseguito con il coordinamento della struttura della... Daniele Silvetti e il 25 aprile: «Ribadito su quali fondamenta regge la nostra democrazia» (VIDEO)ANCONA - Nel discorso odierno sul significato della Festa della Liberazione il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha auspicato una maggior...