A Taranto non esiste ancora un piano acustico comunale, anche se la sua approvazione è stata richiesta più volte. La mozione presentata da Forza Italia mira a riattivare l’iter amministrativo e tecnico per adottare il Piano Comunale di Classificazione Acustica. La mancanza di questo strumento sta causando preoccupazione tra i cittadini, che chiedono interventi concreti per gestire i livelli di rumore in città. La questione viene sollevata in Consiglio comunale con l’obiettivo di accelerare i processi necessari.

Tarantini Time Quotidiano Una mozione consiliare per riattivare l’iter amministrativo e tecnico finalizzato all’adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica. A depositarla sono stati i consiglieri comunali Massimiliano Stellato, Ungaro e Lazzaro. Ad annunciarlo è lo stesso Stellato, consigliere comunale di Forza Italia, che definisce il piano “uno strumento urbanistico strategico atteso da tempo”. Secondo quanto evidenziato nella mozione, il territorio comunale di Taranto opererebbe ancora oggi sulla base dei limiti transitori nazionali fissati nel 1991, situazione che, secondo il consigliere azzurro, non garantirebbe una tutela adeguata delle aree più sensibili della città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto senza piano acustico comunale, mozione di Forza Italia: “Situazione non più sostenibile”

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