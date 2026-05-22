Tanto Baccano per niente Saltano le immagini del Giro La festa viene ’oscurata’

A Baccano tutto era pronto per accogliere il passaggio del Giro d’Italia, con l’intenzione di organizzare una grande festa. Tuttavia, a causa di un cambio di programmazione sulla Rai, le immagini del passaggio sono state eliminate, interrompendo le riprese previste ad Arcola. La decisione ha causato lo sconforto tra gli organizzatori e i partecipanti, che si erano preparati per un evento molto atteso. La festa, quindi, è stata in parte oscurata dall’imprevisto tecnico.

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