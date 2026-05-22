Tanto Baccano per niente Saltano le immagini del Giro La festa viene ’oscurata’
A Baccano tutto era pronto per accogliere il passaggio del Giro d’Italia, con l’intenzione di organizzare una grande festa. Tuttavia, a causa di un cambio di programmazione sulla Rai, le immagini del passaggio sono state eliminate, interrompendo le riprese previste ad Arcola. La decisione ha causato lo sconforto tra gli organizzatori e i partecipanti, che si erano preparati per un evento molto atteso. La festa, quindi, è stata in parte oscurata dall’imprevisto tecnico.
Era tutto pronto a Baccano per il passaggio del Giro d’Italia atteso con una grande festa, ma lo ’switch’ sulla Rai ha fatto saltare le riprese previste ad Arcola. Ad aspettare la ’corsa rosa’ c’era Don Lupo in attesa sui pioli della scala in pole position, proprio sull’ingresso della chiesa di Baccano, le donne del paese intente a sistemare le 300 bandierine cucite a mano come se fosse.il matrimonio di una figlia. Più avanti il gruppo della comunità colombiana per la prima volta tutta riunita, i volontari della Pro Loco, il comitato di quartiere, il gruppo sportivo Battistini con la damigiana rosa a offrire bicchieri di vino. E le autorità,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Five Little Monkeys Jumping On The Bed | Lalafun Nursery Rhymes & Kids Songs
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Festa con il maltempo, niente San Nicola a mare per Bari. Saltano anche le Frecce
Afghanistan, il cittadino statunitense Dennis Coyle viene liberato dopo oltre un anno: le immagini del rilascioL’Afghanistan ha rilasciato il ricercatore americano Dennis Coyle dopo averlo detenuto per oltre un anno.