A Talamona, nel territorio della Bassa Valle, si è svolta una manifestazione dedicata ai costumi tradizionali, con circa trecento persone che hanno partecipato indossando abiti tipici. La sfilata si è svolta lungo le vie del centro storico, attirando l’attenzione dei residenti e dei visitatori. L’evento, che si ripete annualmente, ha visto la partecipazione di diverse associazioni locali e ha portato in piazza un’esposizione vivace di tradizioni culturali. La giornata si è conclusa con un momento di festa e condivisione tra i presenti.

Talamona (Sondrio), 22 maggio 2026 – Gran successo in Bassa Valle per la rassegna dei costumi tradizionali. Canti, balli, proverbi, storie, i colori degli abiti e soprattutto la grande partecipazione popolare hanno animato la diciassettesima edizione della Rassegna mandamentale dei costumi tradizionali di Talamona. La manifestazione e la partecipazione. Una manifestazione che ha visto la presenza di quattordici gruppi per oltre 300 persone. Ad attendere i partecipanti, l’altro pomerigggio, una giornata non propriamente primaverile, che solo nel pomeriggio è stata riscaldata dal sole. Una grande festa tra le vie di Talamona, la tensostruttura comunale di via alla Provinciale e l’attigua palestra che ha ospitato le esibizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Talamona, in trecento vestiti coi costumi tradizionali sfilano tra le vie

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