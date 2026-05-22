Il ministro degli Esteri ha commentato la situazione demografica nel paese, affermando che un aumento delle nascite potrebbe ridurre la necessità di lavoratori stranieri. Ha evidenziato come il calo delle nascite contribuisca al fabbisogno di manodopera proveniente dall’estero. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla relazione tra natalità e mercato del lavoro, senza entrare nel merito di politiche specifiche o altri aspetti della questione.

Il ministro degli Esteri rilancia l’allarme demografico: «La denatalità accresce il bisogno di lavoratori stranieri». Boccia (Pd) delira: «Le nascite non sono la cura». Proviamo a seguire il ragionamento di Francesco Boccia, il quale è capogruppo del Pd al Senato. E, preparatevi, non sarà una cosa facile. Tutto inizia con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che, intervenendo al Festival del Lavoro, dice una cosa tanto banale quanto logica: «Abbiamo un problema di decrescita nell’ambito demografico e dobbiamo capire se vogliamo fare più figli. E se facciamo più figli poi possiamo anche dire: bene, riduciamo il numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese, altrimenti noi non abbiamo lavoratori». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tajani: «Più figli, meno immigrati»

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Prima cosa, se c'è sempre più sfiducia si faranno sempre meno figli, soprattutto se c'è la prospettiva che poi rischino coltellate dai maranza. Seconda cosa, quelli pericolosi e che fanno più danni che benefici non devono entrare o vanno rispediti. #Tajani x.com

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