Le dichiarazioni del vicepremier hanno suscitato reazioni contrastanti, attirando l’attenzione sui temi dell’immigrazione e delle politiche demografiche. Durante un intervento pubblico, Tajani ha affermato che un aumento delle nascite potrebbe portare a una riduzione dei migranti regolari impiegati nelle imprese italiane. Le sue parole sono state subito al centro di discussioni, con molte critiche che hanno evidenziato come tali affermazioni possano influenzare il dibattito pubblico e le scelte politiche sul tema.

Polemiche per le parole del vicepremier Antonio Tajani secondo cui “se facciamo più figli poi possiamo anche dire: bene, riduciamo il numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese”. Dichiarazioni fatte al Festival del Lavoro, a Roma, che hanno scatenato le critiche delle opposizioni. L’Italia ha “un problema di decrescita nell’ambito demografico. Dobbiamo capire se vogliamo fare più figli. Se facciamo più figli poi possiamo anche dire: bene, riduciamo il numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese. Ma se no, noi non abbiamo lavoratori”, ha affermato il ministro degli Esteri intervenendo durante la prima giornata di lavori della XVII edizione del Festival del Lavoro al Centro Congressi La Nuvola, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tajani: “Con più figli meno necessità di immigrati”. Scoppia la polemica

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