Tajani | Chiediamo all’Ue sanzioni al ministro Le opposizioni | non basta

Dopo la diffusione di un video controverso, il ministro ha attirato l’attenzione delle autorità italiane e della comunità internazionale. Antonio Tajani, rappresentante del governo, ha scritto all’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri, chiedendo di inserire nella prossima riunione dei ministri delle politiche estere la discussione sulle eventuali sanzioni nei confronti del ministro coinvolto. Le opposizioni politiche hanno invece commentato che questa richiesta non sarebbe sufficiente a risolvere la situazione.

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