Tajani | Chiediamo all’Ue sanzioni al ministro Le opposizioni | non basta
Dopo la diffusione di un video controverso, il ministro ha attirato l’attenzione delle autorità italiane e della comunità internazionale. Antonio Tajani, rappresentante del governo, ha scritto all’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri, chiedendo di inserire nella prossima riunione dei ministri delle politiche estere la discussione sulle eventuali sanzioni nei confronti del ministro coinvolto. Le opposizioni politiche hanno invece commentato che questa richiesta non sarebbe sufficiente a risolvere la situazione.
Onda anomala Provenzano (Pd): «Il governo si può muovere da solo». Il centrosinistra insiste: «l’Italia si muova per stoppare l’accordo Ue-Israele». La procura di Roma acquisisce il video con le umiliazioni agli attivisti Onda anomala Provenzano (Pd): «Il governo si può muovere da solo». Il centrosinistra insiste: «l’Italia si muova per stoppare l’accordo Ue-Israele». La procura di Roma acquisisce il video con le umiliazioni agli attivisti Una mossa concordata con la premier Meloni, dopo che mercoledì era stato convocato alla Farnesina l’ambasciatore israeliano Jonathan Peled. Ora il governo chiede dunque di sanzionare Ben Gvir, dopo che lo stesso governo aveva posto il veto dieci giorni fa al consiglio dei ministri degli esteri europei. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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