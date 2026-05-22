Il governo di Taiwan ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardo a una possibile sospensione dell’accordo per la vendita di armi dagli Stati Uniti, un accordo da 14 miliardi di dollari. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni tra le due parti e si discute delle relazioni militari e diplomatiche. Finora, nessun annuncio ufficiale è stato diffuso dagli Stati Uniti o dalle autorità taiwanesi in merito a eventuali cambiamenti riguardo alla vendita di armamenti.

Taiwan non è stata informata di alcuna sospensione dell’accordo per la vendita di armi da parte degli Stati Uniti, uno scambio da 14 miliardi di dollari. “Al momento non ci sono informazioni riguardo a eventuali modifiche che gli Stati Uniti apporteranno a questa vendita di armi”, ha dichiarato la portavoce presidenziale taiwanese Karen Kuo quando le è stato chiesto un commento sulle dichiarazioni del segretario ad interim della Marina degli Stati Uniti Hung Cao, che aveva parlato di una pausa nelle vendite. Ieri Cao aveva detto: “Al momento stiamo facendo una pausa per assicurarci di avere le munizioni necessarie per ‘Epic Fury’”. “Le... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taiwan, governo: "Nessuna comunicazione su sospensione vendita armi dagli Stati Uniti"

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