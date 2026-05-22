Taiwan arriva a Castelplanio a ' casa' di Carlo Urbani | ' Il vostro medico eroe globale'

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Castelplanio, nel comune di Ancona, è stato presentato un evento dedicato a Carlo Urbani, il medico riconosciuto a livello internazionale per il suo lavoro nel campo della salute pubblica. L'iniziativa ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà, con l'obiettivo di ricordare la figura di Urbani e il suo impegno nel promuovere la sicurezza sanitaria. La manifestazione si svolge in un luogo simbolico, la sua ex residenza, e si inserisce in una serie di iniziative che celebrano il suo contributo alla medicina e alla solidarietà internazionale.

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Castelplanio (Ancona), 22 maggio 2026– L'eredità umana e professionale di Carlo Urbani continua a unire l'Italia e l'Oriente nel segno della solidarietà e della sicurezza sanitaria globale. Proprio oggi una folta delegazione di venti componenti proveniente da Taiwan, guidata dalla Cuat (Carlo Urbani Taiwan Association), è giunta nelle Marche per una visita ufficiale nei luoghi natali e nei centri legati alla memoria del medico che nel 2003 isolò la Sars, pagando con la vita il proprio altruismo. Il tour della delegazione ha preso il via in mattinata a Castelplanio, facendo tappa al Museo Carlo Urbani per un incontro formale con i rappresentanti del Comune e dell'Aicu (Associazione Italiana Carlo Urbani). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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