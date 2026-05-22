Svolta storica per il Belgiardino Firmato l’atto di cessione Il Comune diventa proprietario

Il Comune ha firmato l’atto di cessione che ufficializza il passaggio di proprietà del Belgiardino. Dopo più di cinquant’anni di gestione pubblica, il parco diventa ora proprietà comunale. La decisione segna una svolta importante per la gestione futura dell’area, che sarà di competenza diretta dell’amministrazione locale. La cessione è stata formalizzata in presenza delle autorità e rappresenta un passo fondamentale per l’amministrazione del verde pubblico in città.

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Dopo oltre mezzo secolo di utilizzo pubblico, il Belgiardino entra ufficialmente nel patrimonio del Comune. La firma dell’atto di acquisizione dall’attuale proprietà, la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, è arrivata ieri, segnando una svolta storica per uno dei luoghi dell’estate lodigiana. Situato nel territorio comunale di Montanaso Lombardo ma da sempre legato alla vita della città, il Belgiardino è molto più di un parco: è il luogo delle estati, dello sport, delle giornate in piscina e delle passeggiate lungo l’Adda per generazioni di lodigiani. Le radici dell’area affondano nella lunga storia fondiaria della Ca’ Granda, proprietaria per secoli di vaste aree agricole della pianura lombarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Svolta storica per il Belgiardino. Firmato l’atto di cessione. Il Comune diventa proprietario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Villa Mussolini è definitivamente dei riccionesi: firmato il rogito della svolta storicaVenerdì mattina (13 maggio), presso lo studio del notaio Mauro Plescia, è stata scritta una pagina indelebile per la comunità di Riccione. Borgo Palidoro, svolta sulle case regionali: firmato l’atto di dismissioneFiumicino, 3 aprile 2026 – Una risposta attesa da decenni per i residenti di Borgo Palidoro. Oggi tagliamo il traguardo di una tappa strategica nel percorso per la realizzazione di due termovalorizzatori che segneranno una svolta storica nella gestione dei #rifiuti in #Sicilia. Presentiamo i due progetti definitivi degli impianti di #Palermo e di #Catania x.com Guardando ai numeri: Perché il GP del Canada rappresenta una svolta storica enorme per il campionato del 2026 reddit Meloni-Modi, svolta storica a Roma: Italia e India diventano partner strategici specialiGiorgia Meloni e Narendra Modi elevano le relazioni Italia-India al partenariato strategico speciale. Accordi su economia, innovazione, difesa, cultura e corridoio IMEC. Obiettivo: 20 miliardi di inte ... ilmetropolitano.it Svolta storica per Guinness: un nuovo birrificio in IrlandaPer la prima volta la Guinness in Irlanda non sarà prodotta solo nello storico stabilimento di St. James's Gate, dopo un maxi investimento di Diageo. dissapore.com