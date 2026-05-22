Sversamento illecito di reflui | sequestrata un' altra azienda zootecnica

Durante un'operazione di controllo ambientale nella zona della Piana del Sele, le forze dell'ordine hanno sequestrato un’altra azienda zootecnica coinvolta in uno sversamento illecito di reflui. L’intervento, condotto sotto la supervisione del comandante della Polizia Locale di Capaccio Paestum, ha visto la collaborazione del personale del WWF Italia e di volontari locali. Le verifiche rientrano in un piano di monitoraggio mirato a individuare e contrastare le pratiche non autorizzate di gestione dei rifiuti provenienti dall’attività zootecnica.

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