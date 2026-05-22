Sversamento illecito di reflui | sequestrata un' altra azienda zootecnica
Durante un'operazione di controllo ambientale nella zona della Piana del Sele, le forze dell'ordine hanno sequestrato un’altra azienda zootecnica coinvolta in uno sversamento illecito di reflui. L’intervento, condotto sotto la supervisione del comandante della Polizia Locale di Capaccio Paestum, ha visto la collaborazione del personale del WWF Italia e di volontari locali. Le verifiche rientrano in un piano di monitoraggio mirato a individuare e contrastare le pratiche non autorizzate di gestione dei rifiuti provenienti dall’attività zootecnica.
Nel corso di un mirato piano di monitoraggio ambientale focalizzato sulle aziende zootecniche della Piana del Sele, gli agenti della Polizia Locale di Capaccio Paestum, diretti dal comandante Maggiore Antonio Rinaldi, coadiuvati dal personale del WWF Italia - Nucleo di Salerno ed ai volontari del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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