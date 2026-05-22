Suv Bmw si schianta e si ribalta in via Ceccano al centro di Caserta arrivano vigili e pompieri

Un suv si è ribaltato in via Ceccano, nel centro di Caserta, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco, che hanno gestito la situazione. La strada è stata temporaneamente bloccata, causando un rallentamento del traffico nella zona. Nessuna informazione riguardo a feriti o altre conseguenze dell’incidente è stata ancora comunicata. Le autorità stanno attendendo ulteriori dettagli per chiarire le cause dell’accaduto.

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