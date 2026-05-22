Oggi, 22 maggio, si celebra la festa liturgica di Santa Rita da Cascia, conosciuta come l’avvocata dei casi impossibili. In questa giornata, molte persone si rivolgono alla santa con una supplica, sperando che la loro preghiera possa essere ascoltata. La tradizione vuole che la fede nel recitare questa preghiera possa aumentare le possibilità di ottenere una grazia. La celebrazione coinvolge chi si affida alla santa per affrontare situazioni ritenute irrisolvibili.

Per tradizione la supplica viene recitata il 22 maggio, giorno della sua memoria, alle ore 12.00 se possibile, ma se non si riesce, si può pregare in qualsiasi altro momento della giornata e ogni qualvolta si sente la necessità di farlo. È una delle Sante più amate ed invocate, specialmente per la risoluzione di casi impossibili. Rita, che nel corso nella sua vita, è riuscita con il solo aiuto della preghiera e con la sua immensa fede e devozione in Dio, in ogni intento, in particolare in quelli più difficili e complicati. Ancora oggi, ciascuno di noi, la invoca proprio nelle difficoltà, per sentire la sua protezione e il suo esser accanto a noi, certi che presenterà la nostra preghiera davanti a Dio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Supplica a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili, per chiedere una grazia

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SUPPLICA A SANTA RITA DA CASCIA AVVOCATA DEI CASI DISPERATI, PER UNA GRAZIA IMPOSSIBILE

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