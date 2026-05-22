A Roma, il campo del torneo di tennis ha registrato una diminuzione dell’indice di velocità rispetto allo scorso anno, passando da 28,9 a 25,3. Questa modifica ha portato la superficie a risultare più lenta, avvicinandosi ai valori tipici del torneo di Parigi. La variazione è stata rilevata tramite le misurazioni ufficiali, che indicano un cambiamento nelle caratteristiche del campo, rendendo il terreno più morbido e meno rapido rispetto alle edizioni precedenti.

I campi degli Internazionali di Roma sono stati più lenti rispetto al 2025. E nemmeno di poco. Una sensazione, quella di giocatori e addetti ai lavori, che è stata poi confermata dai dati. Secondo i rilievi, il Court Pace Index (Cpi), ovvero l’indice di velocità del campo, è sceso a 25,3 di coefficiente contro il 28,9 dello scorso anno. Un riferimento che sarà utile ai tennisti anche al Roland Garros, visto che lo slam parigino e quello del Foro Italico sono molto simili per condizioni ambientali e velocità di palle, soprattutto se si gioca di giorno. Per dare un riferimento, il Cpi del Roland Garros ha sempre oscillato, negli ultimi anni, tra il 21 e il 22. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superficie più lenta: così Roma ha fatto da test per il Roland Garros

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