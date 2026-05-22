SuperEnalotto nelle Marche sfiorato il 6 | a Campofilone realizzato un 5 da oltre 47mila euro

Da anconatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Marche, durante l’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 maggio 2026, è stato centrato un “5” per un importo di oltre 47 mila euro a Campofilone. La combinazione vincente non ha permesso di ottenere il “6”, ma comunque ha premiato un singolo giocatore. La regione ha visto un risultato rilevante, anche se la sestina vincente non è stata raggiunta. Nessun altro dettaglio sui premi o sui numeri estratti è stato comunicato in questa fase.

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Il SuperEnalotto sorride alle Marche. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di giovedì 21 maggio 2026, nella regione è stato realizzato un “5” da 47.687,11 euro a Campofilone, in provincia di Fermo, presso il “Bar Riviera” in Località Ponte Nina, 1. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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