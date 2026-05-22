SuperEnalotto a Capaccio Paestum messo a segno un 5 da oltre 47mila euro
Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 maggio 2026 è stato centrato un “5” a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il biglietto vincente è stato acquistato presso il “Bar Nazionale” in Via Magna Grecia, 140. La vincita ammonta a oltre 47.000 euro. La stessa estrazione ha sfiorato il “6” in Campania, ma nessun altro biglietto ha raggiunto questa combinazione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’estrazione o sui numeri vincenti.
In Campania sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 21 maggio 2026 a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno - presso il “Bar Nazionale” in Via Magna Grecia, 140 - è stato centrato un “5” da 47.687,11 euro. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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