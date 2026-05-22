SuperEnalotto a Capaccio Paestum messo a segno un 5 da oltre 47mila euro

Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 maggio 2026 è stato centrato un “5” a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il biglietto vincente è stato acquistato presso il “Bar Nazionale” in Via Magna Grecia, 140. La vincita ammonta a oltre 47.000 euro. La stessa estrazione ha sfiorato il “6” in Campania, ma nessun altro biglietto ha raggiunto questa combinazione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’estrazione o sui numeri vincenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui