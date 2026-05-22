Suona la pace premio all' istituto comprensivo Luigi Capuana ai giardini della Zisa

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi ai Giardini della Zisa si è svolta la manifestazione “Suona la Pace - Premio Nikolaj Catania”, iniziativa che ha visto protagonisti l’orchestra del percorso musicale e il coro delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana. La mattinata, iniziata alle 10, ha coinvolto studenti e pubblico in un evento dedicato alla musica, con le esibizioni dei giovani musicisti. La cerimonia ha premiato anche l’istituto per l’attività svolta nell’ambito del progetto.

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L’orchestra del percorso a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana e il coro delle classi quinte protagonisti oggi ai Giardini della Zisa in occasione della manifestazione “Suona la Pace - Premio Nikolaj Catania”, svoltasi a Palermo a partire dalle ore 10 nell’ambito delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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