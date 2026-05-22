Summer Punk | a Salzano arriva l’aperitivo fuori dagli schemi

Domenica 24 maggio 2026, l’area Brolo di Salzano sarà il luogo di un evento chiamato Summer Punk, che avrà inizio alle ore 19. Si tratta di una manifestazione dedicata alla musica dal vivo e alla socializzazione, con l’obiettivo di proporre un’idea di aperitivo diversa dal solito. Questa prima edizione vuole offrire un’occasione per condividere momenti di musica e convivialità in un contesto informale, senza seguire le consuete modalità di incontri estivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 19, l’area Brolo di Salzano ospiterà la prima edizione di Summer Punk, nuova iniziativa dedicata alla musica dal vivo, alla convivialità e alla voglia di stare insieme fuori dai soliti schemi.L’evento, organizzato in coprogettazione dal Comune di Salzano e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il mondo secondo Eva: "Film fuori dagli schemi"Fa tappa questa sera alle 21 a Livorno, al cinema 4 Mori, dopo essere stato presentato ieri a Pisa, al cinema Lantieri, il film "Eva", diretto da... Gianni Cervetti, storia di un comunista fuori dagli schemiMorto nella sua Milano a 92 anni, dei quali 43 trascorsi nel Pci cui si era iscritto a 15 nel 1948 entrando nella sezione Gramsci con l’amico Paolo...