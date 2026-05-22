' Sum felix velix' | un libro fotografico per raccontare 365 giorni di Dragoni
Nuova uscita per Marchetti Editore (dopo i libri per l’infanzia della giornalista Valeria Tognotti ‘Il Gioco del Ponte in rima’ e ‘La Regata delle Repubbliche Marinare - quattro galeoni alla riscossa!’, e il libro di racconti ispirati al Gioco del Ponte ‘Penne di Parte’) dedicata alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
A RETIRED AGENT IS FORCED BACK FOR ONE LAST MISSION AGAINST A DEADLY THREAT
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