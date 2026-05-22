Sul treno ubriachi e senza biglietto E uno picchia pure i carabinieri

Da trentotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, su un treno regionale in una località della provincia, sono accaduti eventi che hanno coinvolto un passeggero ubriaco e senza biglietto. L'uomo avrebbe aggredito i carabinieri intervenuti sul posto per gestire la situazione. Sul treno si sono vissuti momenti di tensione e confusione, che hanno richiesto l'intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. La vicenda ha attirato l'attenzione su un episodio che ha coinvolto più persone e ha portato a conseguenze legali.

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Momenti letteralmente allucinanti quelli che si sono vissuti nei giorni scorsi su un treno regionale in quel di Rio di Pusteria, al punto che sono dovuti intervenire addirittura i carabinieri di Vandoies. La causa? Due passeggeri molesti, ubriachi e senza biglietto.A chiedere l’intervento dei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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