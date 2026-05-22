Il 18 maggio un uomo di 55 anni, affetto da sclerosi multipla dal 1999, è deceduto a casa propria. La sua richiesta di accesso al suicidio assistito era stata presentata alla asl locale a febbraio, e la sua morte rappresenta il terzo caso registrato in Lombardia. La vicenda ha attirato l'attenzione sui procedimenti e le procedure legate a questa pratica, che coinvolgono le autorità sanitarie e i servizi sociali della regione.

Milano, 22 maggio 2026 - È' morto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un cinquantacinquenne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla c he lo scorso febbraio ha chiesto alla propria Asl di poter accedere al suicidio assistito. Cristian si è autosomministrato il farmaco letale. A renderlo noto è l’ Associazione Luca Coscioni. Il calvario di Cristian. “La patologia, da cui era affetto dal 1999,- spiega l’Associazione in un comunicato – lo aveva portato Cristian a soffrire dolori divenuti insopportabili e a dipendere totalmente dall’assistenza dei suoi caregiver: non poteva più camminare, era sottoposto a manovre di evacuazione manuale, aveva il catetere vescicale e soffriva di continue infezioni alle vie urinarie”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suicidio assistito, è finito il calvario di Cristian: è il terzo caso in Lombardia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fine vita in Lombardia: emerge il secondo caso di suicidio assistitoUn secondo caso di suicidio assistito si è verificato in Lombardia durante l’autunno scorso, nella zona della Bergamasca, portando il totale dei casi...

Suicidio assistito, secondo caso in Lombardia: è il 14esimo in ItaliaSi è verificato in Lombardia il secondo caso di aiuto alla morte volontaria fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, il quattordicesimo a livello...

Suicidio assistito, morto un 55enne malato di sclerosi multipla. È il terzo caso in LombardiaChristian, un 55enne lombardo affetto da sclerosi multipla dal 1999, è morto in casa il 18 maggio: lo scorso febbraio ha chiesto alla propria Asl di poter accedere al suicidio assistito. ilmessaggero.it

Suicidio assistito, morto in Lombardia uomo malato di sclerosi multiplaE' deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un cinquantacinquenne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria Asl di poter accedere al suicidio ... ansa.it

#SuicidioAssistito 4° caso in Toscana: dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Mariasole, nome di fantasia, una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. è la 16^ persona in Italia: lo rende noto l'associazione Luca Cos x.com